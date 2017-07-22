На греческом острове Кос проводят восстановительные работы после землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 21 июля. Об этом сообщает ряд западных СМИ.

«Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Проблемы с инфраструктурой решаются», — заявил мэр города Кос Георгиос Киритсис.

Сообщается о возобновлении движения паромов при использовании другого порта, однако главный порт острова всё еще закрыт. Авиасообщение с островом также осуществляется с перебоями.

Отмечается, что ночь на субботу местные жители, а также отдыхающие на острове провели вне помещений, опасаясь новых подземных толчков. Ранее жертвами стихии стали два человека, сотни пострадали.