Международные инженерные соревнования судов на солнечных батареях «Солнечная регата» стартовали на озере Верхнее в Калининграде. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Согласно информации оргкомитета, в мероприятии участвуют 10 российских команд, а также пять команд из Германии, Нидерландов и Польши. Коллективы представляют «солнечные» лодки, разработанные специально для конкурса.

«Все суда уникальны: за основу взяты лодки и яхты, которые можно приобрести в открытой продаже, но затем каждая команда дорабатывает их в соответствии со своими потребностями и бюджетом», — цитирует агентство ТАСС одного из организаторов мероприятия.

Отмечается, что большинство участников — студенты технических вузов, которые имеют возможность применить полученные теоретические знания на практике.

«Солнечная регата» — это соревнование между маломерными судами, которые движутся с помощью солнечной энергии. Цель мероприятия — продвижение идеи использования экологически чистого водного транспорта. Отмечается, что это первые инженерные соревнования в России, для участия в которых участникам необходимо разработать, сконструировать и продемонстрировать возможности созданных плавательных средств на солнечных батареях.