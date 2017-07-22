Российский легкоатлет Сергей Широбоков завоевал первое место на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 10 км среди легкоатлетов не старше 20 лет, проходивших в рамках юниорского чемпионата Европы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что Широбоков выступал под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерацией легкой атлетики. Спортсмен преодолел дистанцию за 43 минуты и 21,29 секунды. Серебро досталось испанцу Хосе Мануэлю Пересу, а бронза — украинцу Эдуарду Забуженко.

Чемпионат проходит в городе Гроссето в Италии. Соревнования завершатся в воскресенье.