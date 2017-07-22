Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер почувствовал облегчение, покинув свой пост.

«Как вы думаете, как я себя чувствую? Я чувствую облечение», — заявил Спайсер в интервью телекомпании ABC.

По словам Спайсера, его решение уйти в отставку было обусловлено тем, что «команде нужна перезагрузка».

О своей отставке Шон Спайсер объявил в пятницу, 21 июля. Новым руководителем пресс-службы назначена его заместитель Сара Сандерс, которая официально займет этот пост в конце лета.