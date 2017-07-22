Galileo. Опера для скрипки и ученого
Театральный двор «Электротеатра Станиславский» представил постановку о жизни великого итальянского ученого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Итальянский ученый Галилео Галилей прожил половину своей жизни в борьбе за утверждение гелиоцентризма — учения об устройстве Вселенной с центром в виде Солнца и вращающейся вокруг него Земли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Опера посвящена разным аспектам деятельности Галилея
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Партитура оперы написана пятью композиторами — Сергеем Невским, Кузьмой Бодровым, Дмитрием Курляндским, Кириллом Чернегиным и Павлом Кармановым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Проект Театрального двора принадлежит архитектурному бюро Wowhaus, обустроившему основное здание театра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Близость происходящего стирает границы между зрителями и исполнителями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
«Галилей показывает сложность человека, открывающего что-то, что разрушает общепринятые нормы, что близко любому художнику», — говорит композитор Сергей Невский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Спектакль начинается непривычно — в десять вечера. На улице темно. Музыканты в одежде инквизиторов идут на сцену через зрительскую зону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Инквизиция заставила Галилея признать свои открытия ересью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главную роль в «Galileo. Опера для скрипки и ученого» исполняет российский физик и математик Григорий Амосов
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