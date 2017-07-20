В Таиланд из США экстрадирован буддийский монах Вирапол Сукпхол. На родине священнослужитель обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и сексуальных преступлениях, передает Bangkok Post.

38-летний Сукпхол был задержан в Калифорнии и с пересадкой в Токио доставлен в Бангкок. В Таиланд он прибыл в оранжевом монашеском одеянии.

Сукпхол служил наставником Кантитамского лескного монастыря в провинции Сисакет, его монашеское имя – Нэм Хам. Он проходит обвиняемым пяти преступным эпизодам. Помимо экономических преступлений, монаха обвиняют в похищении и изнасиловании девочки младше 15 лет, а также нарушении местного закона о мошенничестве в интернете.

В ближайшее время тайский суд примет решение о мере пресечения.