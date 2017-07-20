Министерство обороны России запустило масштабный мультимедийный онлайн-проект, посвященный главному военно-морскому параду. Об этом сообщил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Проект открывается вводной исторической рубрикой, в которой размещены экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея.

Историческая часть онлайн-проекта по случаю Главного Военно-морского парада доступна для пользователей сети с 20 июля. Расширенная версия будет запущена для посетителей в преддверии проведения главного военно-морского парада.