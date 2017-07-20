Более 30 пожаров удалось потушить лесопожарным службам на Дальнем Востоке за последние сутки, передает департамент лесного хозяйства по ДФО в четверг.

«В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горели 89 пожаров, из них 74 — в Якутии, 13 — в Хабаровском крае, по одному — в Сахалинской и Магаданской областях. К утру четверга потушен 31 пожар, горят еще 58, из них 53 — в Якутии, три — в Хабаровском крае, по одному — на Сахалине и в Магаданской области», — сообщили в департаменте.

По данным ведомства, общая площадь пожаров за 24 часа превысила 20,5 тыс. га, из них 20,3 тыс. га — на территории Якутии.