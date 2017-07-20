Социальная сеть Facebook должна выплатить штраф за отказ предоставить следствию информацию об организаторах игры «Синий кит», которая, предположительно, склоняет подростков и молодых людей к суициду.

Такое решение вынес судья штата Рио-де-Жанейро Алешандре Абррау.

В настоящий момент сумма штрафа составляет около 2 млн реалов (635 тыс. американских долларов).

В то же время полиция Рио-де-Жанейро арестовала одного из «кураторов» игры, 23-летнего Матеуса Силву. Ему инкриминируют доведение подростков из нескольких штатов Бразилии до самоубийства.