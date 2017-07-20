Санкции, которые предлагает США в отношении газопровода «Северный поток — 2», могут негативно отразиться на Европе, считают европейские энергетические компании.

По словам руководителей ряда энергетических предприятий, в частности австрийской компании OMV, Европе требуется увеличение поставок газа из России, а не их сокращение.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от побережья РФ до территории ФРГ.