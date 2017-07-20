Министерство финансов РФ заявило, что не планирует в ближайшие две недели корректировать закупки на валютном рынке в связи с ожиданием укрепления рубля, передают «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов Владимира Колычева.

Финансовое ведомство с февраля проводит закупки на валютном рынке в рамках перехода к новому бюджетному правилу. Сообщается, что в июле Минфин направит на закупки валюты 74 млн рублей. При этом в период с 17 июля по 4 августа министерство не будет корректировать механизм интервенций в связи с рисками укрепления рубля из-за сезона налоговых и дивидендных выплат. В ближайшие две недели крупнейшие игроки («Газпром», ЛУКОЙЛ, «Алроса») должны будут выплатить в качестве дивидендов 630 млрд рублей ($10,5 млрд). По оценкам аналитиков, в это время рубль «получит хорошую поддержку».

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Минфин не будет мешать рублю укрепляться