Минфин не будет корректировать закупки на валютном рынке в ближайшие две недели на фоне ожидаемого укрепления рубля. Российская национальная валюта может усилиться в период налоговых и дивидендных выплат, которые, по расчетам аналитиков, составят 700 млрд рублей. О том, что планов по корректировке механизма интервенций у Минфина на сегодняшний день нет, «Известиям» рассказал замминистра финансов Владимир Колычев. В июле ведомство направит на закупки валюты 74 млн рублей (в июне — 45 млрд). При этом «почти нулевые» закупки также будут поддерживать рубль, считают аналитики.

Финансовое ведомство с февраля проводит закупки на валютном рынке в рамках перехода к новому бюджетному правилу. Для этого Минфин небольшими траншами приобретает валюту на внутреннем рынке, направляя на эти операции доходы от нефтяного сектора. Такая возможность появилась благодаря тому, что цены на нефть в 2017 году превышают заложенные в бюджете: сейчас они находятся на уровне $49 за баррель (котировки Brent на Лондонской бирже ICE) при определенных бюджетом $40. Изъятие валюты на открытом рынке может оказывать понижательное давление на курс национальной валюты. Не допускать его колебаний, которые мешают финансовому планированию, правительство уже неоднократно просили представители бизнес-сообщества.

— В России режим плавающего валютного курса, — напомнил «Известиям» замминистра финансов Владимир Колычев. — Операции Минфина на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, направлены на снижение влияния ценовой конъюнктуры на рынке нефти на внутренние экономические и финансовые условия.

Однако в ближайшие две недели Минфин и Центробанк столкнутся с рисками укрепления рубля из-за сезона налоговых и дивидендных выплат. Пик дивидендных выплат придется на период между 17 июля и 4 августа, когда крупнейшие игроки («Газпром», ЛУКОЙЛ, «Алроса») должны будут выплатить в качестве дивидендов 630 млрд рублей ($10,5 млрд). В это время рубль «получит хорошую поддержку», оценили ситуацию аналитики Sberbank CIB. Впрочем, Минфин вмешиваться в этот процесс не намерен.

— Корректировок в этот механизм вносить не планируется. Они приведут к рассинхронизации бюджетной и денежно-кредитной политики, будет нарушен принцип нейтральности этих операций по отношению к денежным агрегатам, что поставит под риск основную цель — снижение зависимости экономики от ценовой конъюнктуры на рынке нефти, — пояснил Владимир Колычев.

При этом в июне действия Минфина по сокращению заимствований могли оказать влияние на ослабление национальной валюты, не исключили в Sberbank CIB. Бюджет в прошлом месяце получил рекордно низкий дефицит в 11 млрд рублей и из-за этого меньше занимал на рынке, что «могло способствовать ослаблению рубля».

С этой недели начался период самой активной выплаты дивидендов, который завершит сезон годовых выплат за 2016 год. Он продлится в течение полумесяца — до 3 августа. В этот период должно быть выплачено свыше 700 млрд рублей, в основном компаниями нефтегазового сектора. Для получения рублевых средств будет продано более $2,5 млрд, а с учетом предстоящих июльских налоговых выплат совокупные продажи валюты составят $6–7 млрд. В то же время объемы покупки валюты, по оценкам Sberbank CIB, достигнут лишь $3 млрд, так что итоговый результат «будет благоприятным для рубля». При этом аналитики Инвестбанка подчеркивают, что укрепление национальной валюты в эти две недели возможно лишь при стабильности нефтяных цен.

В отличие от 2016 года, когда самые крупные выплаты были осуществлены в течение одной недели, в 2017 году период выплат более равномерно распределен по времени, что само по себе позволит сгладить валютные колебания, уверены аналитики Газпромбанка.

— Отсутствие валютных интервенций Минфина в июле означает исключение дополнительных негативных факторов давления на курс рубля. Но и без интервенций Минфина курс национальной валюты остается в зоне риска вследствие сезонности платежного баланса, — пояснили «Известиям» в Газпромбанке, напомнив о наблюдающемся с марта росте импорта.

По данным ЦБ, в июне реальный эффективный курс рубля снизился на 1,5% из-за падения цен на нефть. Официальный курс за прошлый месяц ослаб с 56,7 до 59,1 рубля за доллар.