Генеральная прокуратура РФ провела проверку работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в области переселения россиян из ветхого и аварийного жилья, по результатам которой было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«Министерству рекомендовано принять меры для устранения выявленных нарушений, повысить качество мониторинга ситуации, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением условий получения и использования субсидий для переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений», — рассказал «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По словам представителя Генпрокуратуры, за последние три года программа переселения граждан в регионах была выполнена только на 75%, при том, что региональный бюджет на эти цели повсеместно был освоен практически полностью.

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Генпрокуратура требует от Минстроя ускорить расселение ветхого жилья