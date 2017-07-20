С 2014 года программы по переселению россиян из аварийного жилья были реализованы на 75%, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре РФ. Надзорное ведомство проверило работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в этой области и выявило большое число нарушений. В Минстрое проблему признали и выступили с предложением оштрафовать регионы-нарушители. В ведомстве также подчеркнули, что уже к 1 сентября 2017 года 43 субъекта РФ завершат программу расселения.

Как сообщил «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, по результатам проверки Минстрою было внесено представление об устранении нарушений законодательства при переселении граждан из аварийного жилья и капитальном ремонте жилых домов.

— Министерству рекомендовано принять меры для устранения выявленных нарушений, повысить качество мониторинга ситуации, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением условий получения и использования субсидий для переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений, — рассказал «Известиям» Александр Куренной. — За период с 2014 года по июнь 2017-го региональные программы по переселению граждан, финансируемые Фондом ЖКХ, выполнены только на 75%.

По его словам, на начало этого года в пяти регионах не были завершены этапы расселения, запланированные на 2013–2014 годы, еще в 19 — этапы 2014–2015 годов, а в 42 субъектах — 2015–2016 годов.

— Увеличение числа регионов, на территории которых не соблюдаются сроки ликвидации аварийного жилья, угрожает жизни, здоровью и имуществу более 177 тыс. граждан, которых не переселили из непригодных для проживания помещений, — подчеркнул Александр Куренной. — Аналогичная ситуация сложилась при осуществлении региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что среди пострадавших оказались, к примеру, жители оползневой зоны Малгобекского района Ингушетии и территории Байкало-Амурской магистрали.

Согласно итогам проверки, в 2016 году в Иркутской области был полностью освоен бюджет, выделенный на расселение 119 семей из аварийного и ветхого жилья, — при этом переселены были лишь 44 семьи. По данным Генпрокуратуры, в Ингушетии люди так и живут в аварийном жилье, а новые дома не введены в эксплуатацию до сих пор. При этом в отчете о ходе выполнения программы говорится о достижении целевых показателей и переселении 671 семьи из оползневой зоны.

— Минстрой России информацией о ходе их переселения не располагает, — отметили в надзорном ведомстве. — Нарушения стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами Минстроя России.

В Минстрое «Известиям» пояснили, что программа расселения ветхого жилья реализуется с 2007 года, когда министерства еще не существовало.

— К моменту создания Минстроя России темпы расселения составляли около 1 млн кв. м ежегодно, плановые показатели не были установлены. После создания Минстроя для контроля за реализацией указа президента «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» были установлены ежегодные показатели расселения, — пояснили в ведомстве. — С переходом на более жесткую систему контроля среднегодовой темп расселения вырос втрое и последние три года составляет около 3 млн кв. м ежегодно.

По прогнозам министерства, большинство российских регионов справятся с задачей, поставленной президентом. Так, 14 субъектов РФ расселение уже завершили, а еще 43 завершат его к 1 сентября, заявили в Минстрое.

— При этом мы понимаем риски по ряду субъектов, и ситуация там находится на особом контроле. Несмотря на то, что Минстрой России не имеет полномочий по дисциплинарным и административным мерам, мы выступили с предложением о наложении штрафов на ряд регионов. Так, за невыполнение целевых показателей 2014 и 2015 годов, за непредставление отчетности и представление недостоверной отчетности, а также за нарушения сроков устранения строительных дефектов были вынесены решения о возврате финансовой поддержки из фонда ЖКХ в отношении 46 субъектов Российской Федерации в размере 540,7 млн рублей, — сообщили «Известиям» в министерстве.

От штрафа освобождены лишь семь регионов, в которых произошли чрезвычайные ситуации, и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.