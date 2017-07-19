Канцлер ФРГ Ангела Меркель «не была удивлена или смущена» информацией о «тайной» встрече на саммите G20 президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт.

«Смысл встреч G20 и состоит, по своей сути, в том, что параллельно с рабочими заседаниями существует возможность провести многочисленные неформальные контакты, переговоры», — цитирует Зайберта «Укринформ». По словам официального представителя канцлера Германии, в этом и состоит смысл совместного ужина.

Ужин в Эльбской филармонии стал «оживленным обменом многих со многими», отметил Зайберт.

Информацией о содержании таких двусторонних встреч могут обладать пресс-секретари соответствующих сторон, поэтому официальный представитель Меркель порекомендовал обращаться именно к ним с вопросами о затронутых темах, а не к хозяевам саммита, пишет «Газета.Ру».

Напомним, еще об одной встрече Путина и Трампа на саммите G20 ранее сообщили СМИ. В администрации Белого дома ее назвали короткой беседой.