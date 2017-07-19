Директор Государственного музея Владимира Маяковского в Москве Алексей Лобов заявил, что открытие музея отложили с 2018 года на неопределенный срок.

«Был сначала один проект, по нему начали работать, но когда я пришел на пост директора, то понял, что по этому проекту невозможно работать, поэтому сейчас у нас новый проект», — сказал Лобов журналистам.

По его словам, процесс ремонта усложняется из-за расположения музея в центре Москвы, что требует постоянных согласований работ с различными инстанциями.