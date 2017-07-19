Министр труда и пенсий Великобритании Дэвид Гоук заявил в среду в палате общин британского парламента о повышении пенсионного возраста в стране с 67 до 68 лет в 2039 году.

Таким образом, повышение пенсионного возраста произойдет на семь лет раньше, так как ранее эту реформу планировалось осуществить в 2046 году. Новые правила начнут действовать в Великобритании в 2037 году.

«По мере того как средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться и количество людей, получающих государственную пенсию, растет, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой», — сказал Гоук.

С этим мнением не согласны британские лейбористы, которые обещают гражданам снижение пенсионного возраста до 66 лет.