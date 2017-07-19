Заместитель председателя ведущей в Эстонии Центристской правящей партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Kadri Simson) высказалась за предоставление людям, долго проживающим на территории Эстонии, гражданства страны.

По мнению Симсон, людям, которые прожили в Эстонии после восстановления независимости в 1991 году и не получили гражданство другой страны, заслуживают получить эстонское гражданство. Среди лиц без гражданства больше всего русскоговорящих жителей, всего в Эстонии проживает около 82 тыс. лиц, не имеющих гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Симсон считает, что проблема Эстонии в том, что многие люди пассивны и ничто не может их побудить к активности.

«Будем стараться вывести этих людей из пассивности, сделать языковые курсы доступными», –– предложила она.

Эстонский министр выступила категорически против решения железнодорожной компании EVR Cargo о блокировке покупок в России вагонов и дальнейшем сдаче в аренде их восточному соседу.