Британский мальчик Чарли Гард, которому на родине грозит отключение от аппаратов жизнеобеспечения, получил американское гражданство. Конгресс США принял это решение, чтобы 11-месячный ребенок мог пройти курс экспериментального лечения, пишет Independent.

Парламентарий Джефф Фортенберри пояснил, что гражданство дает «статус постоянного жителя Чарли Гарду и его семье, чтобы Чарли мог получить медицинскую помощь, в которой нуждается». Теперь семья мальчика может потребовать от лондонской больницы Great Ormond Street (GOSH) выписать его.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь мальчику, если это возможно. После этого с семьей Гард связался Белый дом, а Пресвитерианская больница Нью-Йорка согласилась принять Чарли.

На этой неделе для осмотра мальчика в Лондон прибыл нейробиолог Мичио Хирано из Колумбийского университета Нью-Йорка.

Чарли Гард родился с редким генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК. Британский суд считает, что дальнейшее лечение будет приносить ему страдания. Родители собрали £1,3 пожертвований, чтобы у ребенка появился шанс выжить.