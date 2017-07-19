Произведенная в аэропортах Египта модернизация не улучшила ситуацию с безопасностью, поэтому в России по-прежнему считают эту страну небезопасной для туристов, заявил близкий к переговорам о возобновлении авиасообщения источник.

Источник подтвердил, что египетские аэропорты установили в аэропортах самую современную технику, но она обслуживается египтянами. По его словам, это дает возможность легко обойти систему безопасности. Поэтому, продолжил источник, при современной технике ситуация с терактом 2015 года может повториться.

«В Египте отдыхать небезопасно, и недавнее нападение на туристов на пляже в Хургаде тому подтверждение», — сказал источник РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом после крушения над Синаем российского самолета рейсом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. ФСБ после анализа произошедшего объявило, что на борту самолета произошел теракт. В результате трагедии погибли 217 туристов и семь членов экипажа.

Кроме этого, 14 июля 2017 в Хургаде произошло нападение на иностранных туристов, были убиты две туристки из Германии, ранены туристки из Армении, россиянка и гражданка Чехии. По данным полиции, на отдыхающих с ножом набросился мужчина, проникший на территорию отеля.