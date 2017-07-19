Источник, осведомленный о ходе переговоров по поводу возможного возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, сообщил о нежелании Каира увязывать решение этого вопроса с ходом расследования крушения самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» (как раз и ставшего причиной блокировки полетов).

По словам этого источника, переговоры тянутся уже достаточно долго, и это не может не беспокоить российскую сторону, которая не видит подвижек в процессе расследования авиакатастрофы, произошедшей в 2015 году над Синаем.

Источник напомнил, что ФСБ через некоторое время после крушения самолета квалифицировало его как террористический акт. «У сторон нет понимания, что произошло с самолетом, каким образом взрывное устройство попало на борт самолета, кто его пронес. Также нет установленных подозреваемых и их пособников из числа сотрудников аэропорта», — аргументировал он недовольство российской стороны.

Авиасообщение между РФ и Египтом не осуществляется с ноября 2015 года, причиной его отмены стало крушение А321 с 217 российскими туристами на борту на маршруте Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Все пассажиры и семь членов экипажа погибли.

В качестве условия возобновления авиасообщения РФ потребовала от Египта повысить уровень безопасности в своих аэропортах и подписать совместный протокол по этой теме, согласно которому российские специалисты смогут постоянно «дежурить» на тех египетских авиаузлах, где осуществляются рейсы из РФ и обратно.

По последним неофициальным данным, Росавиация допускала возможность возобновления авиасообщения с Египтом осенью нынешнего года — в сентябре или октябре. Однако замминистра транспорта РФ Валерий Окулов охарактеризовал состояние процесса урегулирования как «подвешенное».

Каир утверждает, что выполнил все поставленные российской стороной условия по обеспечению авиабезопасности, а подвижки в расследовании авиакатастрофы в их число не входили.