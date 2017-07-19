Защита нескольких фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова обратилась в Верховный суд РФ с просьбой отменить приговор. Об этом заявила адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюричева.

По мнению защиты, дело необходимо вернуть на новое рассмотрение со стадии отбора коллегии заседателей. В свою очередь, представители суда отметили, что получили несколько аналогичных жалоб от других осужденных, в том числе и исполнителя убийства Заура Дадаева, передает ТАСС.

Московский окружной военный суд назначил пяти участникам убийства от 11 до 20 лет заключения. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима и был лишен звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места преступления, был приговорен к 19 годам заключения. Его брат Шадид — к 16.

Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тыс. рублей.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.