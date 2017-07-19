Иностранные туристы из всех российских курортов предпочитают отдыхать в Крыму, на Кубани и Байкале. Такие данные приводит аналитическое агентство «ТурСтат».

Самым популярным курортом в РФ у иностранцев стал Сочи. Уступили ему Ялта, Анапа и Геленджик. В топ-10 самых популярных курортов в РФ у иностранных путешественников также вошли три черноморских курорта Краснодарского края и Крыма, а также два курорта на озере Байкал в Иркутской области, один курорт минеральных вод в Ставропольском крае и балтийский курорт в Калининградской области. Также в рейтинг вошли Хужир, Севастополь, Листвянка, Пятигорск и Светлогорск.

Отмечается, что в Светлогорске туристы живут в среднем 10 дней и тратят 3,4 тыс. рублей в сутки на проживание, сообщает Klops.Ru. В Алуште туристы задерживаются в среднем на 14 дней, в Листвянке — на шесть. В Сочи путешественники проводят в среднем 10 дней и тратят на проживание 4,2 тыс. рублей в сутки. В Ялте в среднем проводят 10 дней и тратят 4,3 тыс. рублей в сутки на проживание.

Как сообщает телеканал «Звезда», ежегодно курорты Крыма и Краснодарского края посещают 900 тыс. иностранцев, в курорты Иркутской области за первую половину 2017 года посетили уже 39 тыс. иностранных туристов. Как сообщает ТАСС, согласно статистическим данным, на курорты Краснодарского края самостоятельно приезжают в основном иностранные туристы из Европы и стран СНГ, в Крым — из Украины, а на озеро Байкал — из Китая.