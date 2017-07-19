Францию возмутили новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о гомосексуалистах. Париж призвал Москву проверить информацию о нарушениях против жителей республики с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань напомнила, что этот вопрос обсуждался на встрече президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

«Мы повторяем наш призыв тщательно проверить утверждения об арестах, незаконных задержаниях, пытках и убийствах граждан в Чечне из-за их сексуальной ориентации», — подчеркнула дипломат.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал о массовом задержании в республике мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание сообщало о случаях похищения гомосексуалистов. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что берет данное дело под личный контроль, однако к середине июня никто из якобы пострадавших к ней так и не обратился. Власти Чечни информацию о задержаниях и похищениях отвергают.

Вновь эта тема была поднята журналисткой телеканала HBO во время интервью с Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни заверил, что власти не преследуют геев, поскольку их нет в республике. Вместе с тем Кадыров не исключил, что в Чечне могут проживать люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и предложил «забрать их в Канаду, подальше от нас».