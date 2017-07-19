Глава правительства Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой бывшего главу «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Как сказано в распоряжении кабмина, Страшнов награждается грамотой за «трудовые успехи» и «вклад в развитие почтовой связи». Страшнов был назначен на должность главы «Почты России» приказом Минкомсвязи в 2013 году и сложил с себя полномочия 1 июля 2017 года в связи с истечением контракта. Ранее Страшнов работал генеральным директором российского сотового оператора Tele2.

Врио главы «Почты России» с 3 по 7 июля была Ольга Осина. 7 июля главой «Почты России» был назначен бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.