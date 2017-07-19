После вмешательства региональной прокуратуры предприятия Пензы выплатили сотрудникам более 182 млн рублей. За минувшие полгода выявлено более 3,5 тыс. нарушений по оплате труда.

Привлечены к дисциплинарной ответственности 197 должностных лиц, 256 — к административной, передает ИА «Пенза-Пресс». Против не плативших зарплату руководителей возбуждено десять уголовных дел.

Добавим, что ученые Пензенской области признаны самыми бедными в России. К такому выводу пришли специалисты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). В 2016 году зарплата научных сотрудников составила 21 тыс. рублей. Следом за Пензой расположилась Республика Марий Эл — здесь средняя зарплата ученых едва превышает 21 тыс. рублей. В Калмыкии и Псковской области оклад научных сотрудников составил 22–23 тыс. в месяц.