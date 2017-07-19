Закон о введении курортного сбора в нескольких российских регионах принят Госдумой в третьем чтении. Уплата сбора будет обязательна для всех совершеннолетних туристов, прибывающих на срок более 24 часов в Крым, Краснодарский, Ставропольский края, а также Алтайский край, сообщает ТАСС.

Размер сбора составит от 50 до 100 рублей. При этом право вводить сбор будет только у муниципалитетов, которые получат 70% доходов от выплат на своей территории. Так, в Ставропольском крае налог на отдыхающих планируется ввести в четырех городах: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске.

Эти деньги будет запрещено использовать для строительства дорог и объектов ЖКХ, а в случае неудачи муниципалитеты смогут отказаться от взимания денег с туристов.

Закон начнет действовать с 1 мая следующего года. Некоторые категории граждан получат льготы или будут освобождены от уплаты сбора, в том числе инвалиды первой группы и сопровождающие их лица, а также дети-инвалиды.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курортный сбор может быть введен и в городах Золотого кольца.