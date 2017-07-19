Общественная палата Коми бьет тревогу: Краснозатонское кладбище в Сыктывкаре может угрожать экологии города. Дело в том, что дренажные системы кладбища срочно нуждаются в реконструкции.

По словам зампредседателя регионального отделения Всемирного русского народного собора Галины Кравченко, на кладбище во время ремонта дороги был нарушен дренаж, из-за чего в канавах скопилась вода и произошло подтопление могил.

Ситуация усугубляется еще и тем, что эта вода, проходя через могилы, попадает в реку Вычегду. Очевидцы говорят, что вода скапливается между могилами и по сей день.

Как отмечает ИА «Комиинформ», подобная ситуация наблюдается и во многих других местах захоронения — из-за отсутствия дренажных систем кладбища «плавают».

Общественная палата приняла решение обратиться в природоохранную прокуратуру Сыктывкара и Роспотребнадзор.