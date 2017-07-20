Аренда земельных участков для строительства хосписов должна быть бесплатной, следует из законопроекта, который 19 июля внесли на рассмотрение экспертно-консультативного совета «Единой России» депутаты-единороссы Айрат Фаррахов и Ильдар Гильмутдинов. Об этом «Известиям» сообщили авторы инициативы. После заключения совета документ поступит на рассмотрение Госдумы. В случае принятия законопроект облегчит создание хосписов, считают эксперты, занимающиеся паллиативной помощью.

Авторы законопроекта предлагают разрешить бесплатно передавать хосписам в аренду на 49 лет землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующие поправки предполагается внести в Земельный кодекс и закон «О некоммерческих организациях». Изменения в последний, в частности, предусматривают, что органы госвласти и местного самоуправления смогут поддерживать социально ориентированные НКО, если они оказывают симптоматическое (паллиативное) лечение пациентов в терминальной стадии заболевания — по сути, перед смертью. Сейчас законом это не предусмотрено.

— Основная цель законопроекта в том, чтобы помочь тем, кто желает построить хоспис, обеспечить импульс для создания новых, — рассказал «Известиям» Айрат Фаррахов. — Мы хотим обеспечить возможность передачи земельного участка в длительную аренду НКО или фонду, который готов построить хоспис. Этим самым мы планируем решить проблему недостатка данного вида помощи.

Сегодня, по словам парламентария, бесплатно передать землю в аренду для этих целей невозможно — участки находятся либо в частной собственности, либо в государственной. В Москве большинство хосписов являются госучреждениями и для них вопрос с землей не стоит. Однако во многих регионах России ситуация иная, там есть желающие собрать деньги и самостоятельно построить такие заведения.

Недостаток хосписов велик — по оценке Айрата Фаррахова, в стране насчитывается порядка 100 хосписов, в то время как нужно порядка 500. Принятие данного законопроекта, считают авторы, позволит увеличить количество организаций, оказывающих паллиативную помощь, а также — объемы оказываемых услуг. Из пояснительной записки к проекту следует, что, по расчетам Всемирной организации здравоохранения, на каждые 400 000 человек населения должен приходиться один хоспис. В России этот уровень пока не достигнут.

Мнение специалистов

В Казани шесть лет работает хоспис, учредителем которого является Фонд имени Анжелы Вавиловой, помогающий детям, больным лейкемией. Председатель правления фонда Владимир Вавилов рассказал «Известиям», что «поломал много копий», добиваясь выделения земли хотя бы на условиях платной аренды.

— У нас два участка. Один из них взяли у муниципалитета, другой — у республики. Платим деньги и там, и там, — сказал он.

По его словам, чтобы построить полноценный хоспис, нужен гектар земли. Владимир Вавилов считает, что этот институт надо развивать, потому что со временем паллиативных пациентов становится больше. Большинство из них умирают в тяжелых мучениях, а назначать опиоидные анальгетики больным, находящимся дома, врачи опасаются: условия отпуска таких лекарств очень жесткие. Страдания больных можно облегчить только в хосписах, где есть круглосуточный надзор за больными, полагает Владимир Вавилов.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в беседе с «Известиями» также положительно оценила инициативу депутатов.

— Безусловно, удовлетворить растущую потребность в паллиативной помощи имеющимися хосписами не получится. И эта потребность будет расти — в связи с демографической ситуацией и развитием медицины. Нагрузка на бюджет будет возрастать. Ни одна страна, даже самая развитая, не обходится без привлечения к созданию хосписов некоммерческих организаций и частных инвестиций. И нам в России надо думать про то, как эту сферу медицины сделать более перспективной для НКО, — отметила она.

По ее словам, одной из ключевых проблем, возникающих при строительстве хосписов, является земля и Земельный кодекс. С подобными проблемами уже сталкивались Казань, Омск, Тверская и Ленинградская области.

При этом, по мнению учредителя фонда «Вера», законопроект потребует серьезной доработки. По ее мнению, нужно обязательно регламентировать вопрос так, чтобы безвозмездная передача земли осуществлялась только в пользу тех организаций, которые будут бесплатны для пациента и будут использовать только средства госзадания или ОМС.