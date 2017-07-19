Владимир Маяковский — поэт-футурист, писатель, сценарист, ставший одним из символов отечественной литературы, родился 19 июля 1893 года в Грузии, в семье эриванского лесничего и кубанской казачки.

Маяк_8 Владимир Маяковский — 18-летний студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества Фото: ТАСС Маяк_2 Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1926–1928 годы Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Николай Петров Маяк_10 В 1930 году в Москве открылась выставка «20 лет работы» — ретроспектива творчества поэта. На фото: Маяковский на встрече с посетителями выставки Фото: ТАСС Маяк_5 Поэт и его возлюбленная Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 году Фото: РИА Новости Маяк_9 Во время выступления перед красноармейцами в Октябрьских лагерях Фото: ТАСС Маяк_7 Маяковский вместе с искусствоведом Андреем Шемшуриным (крайний слева) и художником Владимиром Бурлюком (в центре), который познакомил его с кругом поэтов-футуристов Фото: ТАСС Маяк_6 На выставке рисунков сатиры Фото: ТАСС Маяк_4 Владимир Маяковский (крайний справа) вместе с Лилей и Осипом Брик, а также сотрудником советского посольства — Париж, 1923 год Фото: РИА Новости Маяк_1 Поэт в редакции газеты «Известия» Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ» Маяк_3 Маяковский (справа) покидает здание кинокомитета вместе с наркомом просвещения Анатолием Луначарским (слева) Фото: РИА Новости

К дню рождения Маяковского «Известия» составили специальный тест на знание его творчества. Проверьте, сможете ли вы отличить его стихотворения от произведений других поэтов, писавших в первые десятилетия XX века.