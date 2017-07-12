Следователи в Саратове начали проверку по факту превышения полицейскими своих должностных полномочий. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента, случившегося в ночь с 5 на 6 апреля.

Тогда после драки в квартире на улице Тархова в отдел полиции был доставлен 31-летний пьяный мужчина. Стражи порядка били его по голове и туловищу, надели наручники и распылили в лицо слезоточивый газ. Папа задержанного написал заявление о незаконных действиях полицейских, передает ИА «Взгляд-инфо».

Кто конкретно бил гражданина, пока не установлено. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия. Назначены судебные экспертизы.