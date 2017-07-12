Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что около 600 тыс. украинцев, приехавших в Россию, ожидают законодательных решений, которые позволят им принять российское гражданство.

Замминистра отметил, что эти украинцы «приехали на территорию РФ, интегрировались, привезли семьи и устраивают свой быт».

«В настоящее время решений, позволяющих принять российское гражданство, ожидают порядка 600 тыс. украинцев, которые приехали на территорию РФ, интегрировались, привезли семьи и устраивают свой быт», — рассказал он на заседании Госдумы в среду, 12 июля.

Госдума сегодня приняла поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины.