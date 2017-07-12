Власти Украины удерживают в плену 250 донецких граждан, среди которых 50 женщин и 58 пенсионеров. Об этом заявил депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Мирослав Руденко.

Переговоры контактной группы по минским договоренностям должны состояться 19 июля, именно тогда ДНР надеется договориться с Украиной об обмене пленными. По словам Руденко, большинство удерживаемых на Украине людей являются гражданским населением.

«Наши списки содержат 250 человек, <…> которые фактически являются политическими заключенными. Киев придумывает всякие предлоги для того, чтобы не отдавать часть задержанных. Позиция Украины демонстрирует ее нежелание вернуть домой своих же граждан, так как у нас сейчас находится около 60 украинских военнослужащих», — сказал Руденко.

На прошлой неделе также состоялись переговоры контактной группы в Минске, однако стороны снова не нашли компромисс. Представители Украины Ирина Геращенко тогда заявила, что Киев будет вести переговоры об обмене пленными только с ОБСЕ и РФ, после чего представители ДНР и российская делегация покинули переговоры.

«Украина пытается перевести Россию из гаранта перемирия в одну из сторон конфликта. Москва не поддастся на такие провокации», — заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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Украина удерживает 250 донецких граждан