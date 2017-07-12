В Тюменской области 11 июля от нападения бродячей собаки пострадала трехлетняя девочка. Ребенок избежал серьезных травм, но ей назначено медикаментозное лечение.

Региональная прокуратура начала проверку по факту нападения бродячего животного на малолетнюю девочку. Пострадавшая гуляла со старшей сестрой 9 лет. Девочки рассказали, что собаку они не трогали, но та неожиданно набросилась на них. Отбить малышку у разозленного животного удалось старшей сестре, сообщает TagilCity.ru.

Жители села уже давно жалуются на то, что бродячие собаки стали опасны. Ранее в селе Елизаветинском Пригородного района Нижнего Тагила собака насмерть загрызла 60-летнего местного жителя.