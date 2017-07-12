Белорусский президент Александр Лукашенко в среду, 12 июля, заявил, что русский язык — национальное достояние Белоруссии, от которого страна никогда не откажется.

«Мы от него (русского языка. — «Известия») не отказывались и не откажемся. Более того, мы за него будем бороться», — сказал он во время пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы.

Лукашенко отметил, что белорусы также внесли свой вклад в развитие русского языка.

«Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное», — добавил он.

Президент напомнил, что в Белоруссии русский язык также имеет статус государственного.