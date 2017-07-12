В «Лаборатории Касперского» заявили, что они являются частной компанией без политических связей за рубежом и готовы ответить на вопросы чиновников США.

Компания считает, что оказалась втянутой в геополитическую борьбу, поэтому ее продукцию запретили использовать в правительственных агентствах США, сообщает «РИА Новости». В «Лаборатории Касперского» напомнили, что гендиректор компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с правительственными чиновниками, свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки.

«Известия» ранее писали, что администрация президента США Дональда Трампа исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для применения правительственными агентствами.

Согласно заявлению Администрации общих служб США, меры были приняты «после тщательного рассмотрения» для «обеспечения целостности и безопасности систем правительства США». Опасения американских властей связаны с тем, что российские спецслужбы якобы могут использовать против них программные продукты «Лаборатории Касперского».