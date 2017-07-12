Следственный отдел начал доследственную проверку по факту смерти двухлетнего мальчика, выпавшего из окна 5-го этажа в городе Кемерово. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, 29 июня ребенок находился в квартире вместе с мамой. Когда женщина ушла в другую комнату, мальчик забрался на подоконник, после чего выпал из окна 5-го этажа. Малыш был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, 11 июля скончался. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

В следственном управлении призывают родителей внимательнее следить за малолетними детьми, не оставлять их без присмотра.