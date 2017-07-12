Комиссия Палаты представителей конгресса США по бюджетным ассигнованиям опубликовала законопроект, который предусматривает выделение $1,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет газета The Hill.

Газета отмечает, что строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было главным обещанием Трампа во время его избирательной кампании. В законопроекте упомянуто невыполненное обещание президента США построить стену за счет Мексики.

«Основными приоритетами являются обеспечение безопасности американцев и защита нашей родины. Этот законопроект о финансировании предоставляет ресурсы для начала строительства стены вдоль нашей южной границы, расширения существующей инфраструктуры пограничной безопасности, найма большего числа пограничников и финансирования операций по задержанию», — цитирует газета главу подкомитета по ассигнованиям Министерства внутренней безопасности США Джона Картера.

Сообщается, что на следующей неделе к законопроекту будет выпущена пояснительная записка, уточняющая территории, где будут построены сегменты стены.