Пять пассажирских самолетов едва не столкнулись в аэропорту Сан-Франциско. Диспетчерам удалось предотвратить катастрофу, которая могла стать самой масштабной в истории авиации. Об этом сообщает CBC News.

Самолет канадской авиакомпании Air Canada при посадке ошибочно направился на рулежную дорожку, где в это время еще четыре авиалайнера ждали своей очереди на взлет.

Заходя на посадку, пилот канадского самолета проговорил вслух, что видит огни на полосе № 28R. Диспетчер понял, что самолет движется на рулежную дорожку, и успел предупредить экипаж. Пилоты, в свою очередь, смогли быстро набрать высоту и зайти на второй круг. После этого самолет благополучно приземлился на своей полосе.

Сообщается, что на борту лайнера Air Canada находилось 135 человек, на борту четырех самолетов на рулежной дорожке также были пассажиры. В случае столкновения это бы стало самой ужасающей катастрофой в авиационной истории.