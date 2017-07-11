Компании Ford, Nissan и Mazda отзывают в общей сложности 2,7 млн автомобилей в Северной Америке, которые оснащены дефектными подушками безопасности японской фирмы Takata. Об этом во вторник сообщило Национальное управление безопасности движения на шоссейных дорогах США.

Отзываются автомобили 2005–2012 модельных годов. В сообщении подчеркивается, что неисправность в нагнетателях газа подушек безопасности «подвергает риску» водителей и пассажиров. Подушка раскрывается с очень большой силой, в результате в людей летит «шрапнель» из кусочков пластика и металла. Доказано, что из-за этой неисправности 17 человек погибли (из них 11 — в США), 180 получили травмы.

Японская компания Takata обязуется бесплатно устранить неполадку, пишет ТАСС. Накануне из-за огромных долгов она объявила о банкротстве.