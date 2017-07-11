Гендиректор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли положительно оценил работу российской организации в антидопинговой сфере. Об этом агентству ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник Оливье Ниггли приехал в офис Российского антидопингового агентства, чтобы оценить прогресс в работе организации.

«В Москве сегодня у него также был плодотворный день, мы обсудили с ним продвижение РУСАДА к полному соответствию кодекса ВАДА. Совсем недавно РУСАДА получило право планирования и тестирования, это очень хороший шаг на пути к соответствию кодекса», — сказал Колобков.

Известно, что встреча состоялась в МГУ. Стороны обсудили передачу антидопинговой лаборатории столичному университету. Министр спорта отметил, что нахождение лабораторий в ведомстве образовательных учреждений «является хорошей практикой во всем мире».

Колобков добавил, что гендиректор ВАДА выступит «на совещании министров спорта». Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, будет проходить в Казани с 13 по 15 июля под эгидой ЮНЕСКО.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии. 27 июня 2017 года РУСАДА было допущено к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. На заседании совета учредителей ВАДА, которое пройдет в ноябре, будет поднят вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.