Россия и ЕС условились чаще контактировать по международным вопросам, сообщила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини после встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы говорили о том, что будут учащаться контакты между ЕС и Россией, и ЕС готов со своей стороны строить мосты между нашими народами», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Она подчеркнула, сторонам удалось договориться об увеличении коммуникации на различных уровнях.