Основной акционер крупнейшего производителя мясной продукции и комбикормов «Черкизово» и аффилированные с ним лица объявили о выкупе 21% акций у Prosperity Capital Management на сумму 12 млрд рублей, следует из сообщения компании.

«Контролирующий акционер ПАО «Группа «Черкизово» совместно с аффилированными лицами заключили договор с фондами и портфелями под управлением Prosperity Capital Management о приобретении около 21% обыкновенных акций и ГДР Группы по цене 1300 рублей за одну обыкновенную акцию», — говорится в тексте документа.

Данная сделка должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). Ожидается, что она будет закрыта в течение месяца.

Генеральный директор компании Сергей Михайлов отметил, что группа «Черкизово» сейчас рассматривает несколько вариантов стратегии на рынках капитала, в том числе, считает возможным увеличение числа акций в свободным обращении и повышение их ликвидности. Он также добавил, что сделка с Prosperity Capital Management является частью данной стратегии.