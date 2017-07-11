За незаконную рубку леса к условным срокам приговорены двое жителей Должанского района Орловской области. Преступление было совершено на территории Ливенского лесничества.

Ущерб от действий «черных лесорубов» оценили в 33 тыс. рублей. Дело завели по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

В итоге один фигурант дела получил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Второй — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев.

Осужденные также должны возместить причиненный ущерб. На их имущество наложен арест в счет возмещения ущерба, передает InfoOrel.ru.