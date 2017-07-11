Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться проведения Олимпиады-2024 в Лос-Анджелесе.

«Упорно работаем над тем, чтобы добиться проведения Олимпийских игр в США, в Лос-Анджелесе. Следите за новостями», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее о том, что Игры-2024 готов принять Париж, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, уточняет «Газета.ру».

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