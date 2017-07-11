Главный архитектор Крыма Анна Царева была отправлена в отставку в связи с низкой скоростью принятия решений. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Должен быть человек, погруженный в ситуацию, который достаточно быстро может дать оценку. Мы здесь в этой ситуации скорости не добились», — цитирует Аксенова «Федеральное агентство новостей».

Согласно тексту сообщения пресс-службы крымского правительства, Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. В конце декабря прошлого года Аксенов также освободил от должности главного архитектора Крыма Александра Кузнецова, которого и сменила на посту Анна Царева — архитектор из столицы.

Аксенова отметил, что кадрам из других российских регионов непросто работать в Крыму, так как они не владеют местной обстановкой и спецификой, когда необходим подход в рамках выполнения нестандартных задач, не свойственных другим регионам, сообщает «Утро.Ру».

Министр транспорта Крыма Анатолий Волков также накануне, 10 июля, подал заявление об отставке по собственному желанию.