Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в совете министров республики. Об этом он сообщил во вторник в Симферополе.

«Всегда что-то может произойти. Такое дело <…> [Кадровые] перемены, возможно, еще не все закончены», — цитирует Аксенова ТАСС.

Напомним, кадровые изменения в Крыму начались 6–7 июля. Тогда в отставку был отправлен вице-премьер Борис Зимин, на его место назначен Владимир Серов. С 17 июля пост покидает министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий, его место займет Вадим Волченко.

Уволены главы министерств топлива и энергетики, а также ЖКХ. В понедельник заявления об уходе написали министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор Анна Царева.