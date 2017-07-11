Российские власти изменили порядок льготного автокредитования, выделив дополнительно 3,75 млн рублей на скидки для участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Согласно программам, семьи с двумя и более детьми, а также россияне, приобретающие автомобиль впервые, получат дополнительную единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», правительство России планирует поддержать таким образом покупку не менее 58,35 тыс. автомобилей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.