Правительство России изменило порядок льготного автокредитования
Российские власти изменили порядок льготного автокредитования, выделив дополнительно 3,75 млн рублей на скидки для участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
Согласно программам, семьи с двумя и более детьми, а также россияне, приобретающие автомобиль впервые, получат дополнительную единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», правительство России планирует поддержать таким образом покупку не менее 58,35 тыс. автомобилей.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.