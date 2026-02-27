Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали по делу о взятках

0
EN
Фото: t.me/gazprom
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запмреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали по делу о получении взяток. Об этом 27 февраля сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — рассказали собеседники ТАСС.

В частности, отмечается, что Джалябов получил взятку, на которую приобрел недвижимость в Сочи. Кроме того, он обвиняется в получении взятки в виде катера на сумму более 1,7 млн рублей. Уточняется, что эпизоды были связаны с работой на другой должности.

По данным следствия, Джалябов получил 28 млн рублей от руководителей некоторых подрядных организаций. При этом речь идет о двух эпизодах в 2020–2021 годах, в то время как он возглавлял филиал «Газпром инвест Надым», информирует «Газета.Ru».

Так, за вознаграждение фигурант подписывал акты о приемке невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивая их оплату. Кроме того, Джалябов ограничивал подрядчиков от штрафов и неустоек за срывы деятельности. На текущий момент следствие по делу продолжается, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Подкупная способность: в России стали раскрывать больше коррупционных преступлений
Данные МВД говорят о росте коррупции в стране

Накануне во Владивостоке задержали бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы дела связаны с нарушениями при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс», когда Ермолаев занимал должность управляющего ВМТП.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026