Зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали по делу о взятках

Запмреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали по делу о получении взяток. Об этом 27 февраля сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — рассказали собеседники ТАСС.

В частности, отмечается, что Джалябов получил взятку, на которую приобрел недвижимость в Сочи. Кроме того, он обвиняется в получении взятки в виде катера на сумму более 1,7 млн рублей. Уточняется, что эпизоды были связаны с работой на другой должности.

По данным следствия, Джалябов получил 28 млн рублей от руководителей некоторых подрядных организаций. При этом речь идет о двух эпизодах в 2020–2021 годах, в то время как он возглавлял филиал «Газпром инвест Надым», информирует «Газета.Ru».

Так, за вознаграждение фигурант подписывал акты о приемке невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивая их оплату. Кроме того, Джалябов ограничивал подрядчиков от штрафов и неустоек за срывы деятельности. На текущий момент следствие по делу продолжается, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Накануне во Владивостоке задержали бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы дела связаны с нарушениями при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс», когда Ермолаев занимал должность управляющего ВМТП.

