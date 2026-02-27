Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом 27 февраля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Два украинских беспилотника уничтожено силами подразделений ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Он уточнил, что, по предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Минобороны РФ днем ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата над территорией РФ в течение трех часов, 12 из них ликвидировали над Московским регионом.
